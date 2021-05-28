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Депутат помочился во время онлайн-заседания спустя месяц после появления голым

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Кадр: @bgirl0001

Канадский депутат Уильям Эймос (William Amos), представляющий муниципалитет Понтьяк провинции Квебек, помочился на глазах у своих коллег во время онлайн-заседания парламента. Это произошло спустя месяц после его появления голым во время другого заседания. Об этом сообщает BBC News.

Эймос публично принес извинения и назвал инцидент неприемлемым, но случайным. «Я глубоко смущен своими действиями и тем стрессом, который они могли причинить любому, кто был их свидетелем», — подчеркнул он.

Депутат также заявил, что откажется от части своих обязанностей на время и обратится за помощью. Какого рода помощь ему требуется, он не уточнил. Политик поблагодарил свою семью и коллег за поддержку.

15 апреля Эймос появился голым во время заседания Палаты общин, проходившего по видеосвязи. Он попытался прикрыться смартфоном. Тогда политик пообещал, что подобного больше не повторится. Коллеги призвали парламентария быть более внимательным, когда он находится рядом с камерой и микрофоном компьютера.

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