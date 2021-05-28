В Крыму объяснили появление мужчины из «шкафа» на совещании с Аксеновым

Власти Крыма отреагировали на появившиеся в ряде СМИ сообщения о мужчине, который неожиданно выглянул из шкафа во время совещания с участием главы республики Сергея Аксенова. Комментарий регионального Минтранса в пятницу, 28 мая, приводит радиостанция «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

Как объяснили в пресс-службе ведомства, человек, попавший в кадр во время трансляции совещания, является первым заместителем начальника службы автомобильных дорог Крыма. При этом дверь, которую он открывал, — на самом деле дверь в другой кабинет.

«Это не просто какой-то мужчина "из шкафа"», — подчеркнули в крымском Минтрансе.

Ранее в сети появилось видео, на котором запечатлено, как некий человек медленно открывает дверь за спинами собеседников Аксенова, присутствовавшими на онлайн-конференции с главой региона. При этом кажется, что мужчина выглядывает из шкафа-купе.