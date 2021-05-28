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Неизвестный мужчина появился из шкафа на совещании с Аксеновым

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ren.tv

Во время совещания с участием главы Крыма Сергея Аксенова, которое транслировалось на местном телеканале, в кадр попал неизвестный мужчина, который неожиданно появился из шкафа позади собеседников политика. Внимание на инцидент обратил РЕН ТВ.

Аксенов по видеосвязи обсуждал с тремя чиновниками реализацию инфраструктурных проектов в регионе. В какой-то момент, когда собеседники главы Крыма отчитывались о ходе работ, дверь находящегося за их спинами шкафа-купе медленно отодвинулась, и из-за нее выглянул мужчина в голубой рубашке с короткими рукавами и часах.

При этом совещание не прерывалось.

В марте министр культуры Крыма Арина Новосельская во время правительственного совещания по видеосвязи выругалась матом, произнеся фразу «** твою мать». Ее возмутила неработающая техника. Позже она извинилась за свое поведение, добавив, что переживает из-за случившегося «больше всех».

В декабре 2020 года сообщалось, что начальник трудовой инспекции Крыма Игорь Зворский не заметил включенный микрофон и выругался матом на совещании с главой республики. Аксенов попросил чиновника отключить громкую связь.

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