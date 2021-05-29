Умер основатель российского инфобизнеса Андрей Косырин, более известный в сети как Андрей Парабеллум. Об этом в субботу, 29 мая, написала на странице предпринимателя в Instagram его команда.

В сообщении говорится, что в начале мая бизнесмен заразился коронавирусом и на протяжении нескольких недель находился под присмотром врачей, но спасти его не смогли. В связи с осложнениями, вызванными COVID-19, предприниматель скончался.

Информация о дате и месте прощания с Косыриным появится позже. «Команда, друзья, все близкие и родные Андрею люди — все мы безмерно скорбим», — сказано в посте.

Его команда также сообщила, что все проекты Парабеллума будут продолжены. «Благодаря Андрею была создана система, которую мы будем продолжать совершенствовать и усиливать в соответствии с его планом и поставленными им целями», — отметили его коллеги.