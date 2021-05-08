Умер сооснователь Vans Пол Ван Дорен

Сооснователь компании Vans Пол Ван Дорен умер на 91-м году жизни. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном в ее Instagram-аккаунте.

«Пол был не просто предпринимателем — он был новатором. The Van Doren Rubber Company стала кульминацией экспериментов и упорной работы в обувной промышленности. Смелые эксперименты Пола в области дизайна и маркетинга продукции, наряду с его умением работать с цифрами и эффективностью, превратили семейный обувной бизнес во всемирно признанный бренд», — говорится в сообщении.

Представители Vans также выразили соболезнования близким бизнесмена и заявили, что его будет очень не хватать.

Причины смерти Пола Ван Дорена не называются.

Vans — американская компания по производству обуви и одежды для занятий спортом. Первая пара обуви этой марки была продана в 1966 году. Изначально бренд получил широкую известность среди калифорнийских скейтеров и является одним из самых узнаваемых в мире.