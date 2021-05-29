Бывшего футболиста сборной Украины поймали пьяным за рулем

Бывшего футболиста донецкого «Шахтера» и сборной Украины Вячеслава Шевчука задержали в Киеве. Об этом сообщает Новини.LIVE.

Спортсмена, находившегося за рулем Porsche 911 на Бульваре Леси Украинки, поймал патруль. Полицейские заметили у игрока признаки алкогольного опьянения, но Шевчук отказался от медосвидетельствования.

Правоохранители хотели усадить футболиста в свой автомобиль, но тот оказал сопротивление. В итоге игрок все же оказался в патрульной машине и был доставлен в участок. Шевчук также заявил, что его «слили друзья из "Шахтера"».

Большую часть карьеры защитник провел в «Шахтере». Вместе с командой он стал семикратным чемпионом Украины и обладателем Кубка УЕФА. В составе сборной Украины Шевчук провел 52 матча. Игрок был в заявке на домашний Евро-2012, но не выходил на поле, а также провел две встречи на чемпионате Европы 2016 года.