Назван «самый знаковый» член королевской семьи

Супругу принца Гарри Меган Маркл назвали «самым знаковым» членом королевской семьи. Она получила подобный статус благодаря своему стилю в одежде, сообщает издание Express.

Модный бренд одежды PrettyLittleThing проанализировал количество интернет-запросов среди жителей Великобритании и США, которые интересовались стилем членов королевской семьи. За последний год показатель в отношении герцогини Сассекской увеличился на 100 процентов — ее наряды искали в сети 148 550 раз.

Маркл обошла герцогиню Кембриджскую Кэтрин — число запросов об образах Миддлтон увеличилось на 84 процента. Показатель достиг 145 400 запросов. В отчете исследования отмечалось, что «Меган и Кейт постоянно задают тенденции и сами по себе являются огромными иконами стиля».

Ранее пользователи сети бросились искать в интернете скамейки после объявления Маркл о выпуске своей книги «Скамейка» (The Bench). Количество запросов с этим словом в сервисе Google увеличилось вдвое. Специалист по популярной культуре Ник Эде (Nick Ede) объяснил происходящее эффектом Меган.