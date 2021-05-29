Футболист турецкого клуба выпал из автобуса во время праздничного парада

Футболист турецкого «Коджаэлиспора» Бахри Джан Авджи выпал из автобуса во время парада, посвященного выходу команды в первую лигу страны. Видео инцидента опубликовано в Twitter Instant Foot.

Причины случившегося не сообщаются. Уточняется, что игрока оперативно госпитализировали, ему удалось избежать серьезных травм.

Праздничное мероприятие прошло в пятницу, 28 мая. Накануне «Коджаэлиспор» со счетом 4:0 разгромил «Сакарьяспор» в финале плей-офф и завоевал путевку в первую турецкую лигу (второй по силе дивизион страны).