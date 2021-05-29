Менеджер снял на видео реакцию бойца на попадание в UFC

Менеджер американского бойца смешанного стиля (MMA) Камуелы Кирка Брайан Батлер записал видео с разговора со спортсменом. Ролик доступен в Instagram-аккаунте SuckerPunch Entertainment.

Фото опубликовано @suckerpunchent

Батлер выложил в сеть запись с разговора с 27-летним Кирком по FaceTime. Менеджер показал реакцию спортсмена на попадание в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). Дебют американца в организации состоится 5 июня на турнире в Лас-Вегасе.

На счету Кирка 11 побед при четырех поражениях в MMA. Он известен по участию в Legacy Fighting Alliance. Также он фигурировал в шоу The Ultimate Fighter. Американец выступает в профессиональном MMA с 2014 года.