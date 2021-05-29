Покойного Олега Табакова обвинили в сексуальных домогательствах

Бывшая студентка театрального режиссера Олега Табакова актриса Елена Антоненко обвинила покойного в сексуальных домогательствах во время обучения в МХАТ. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По словам женщины, еще при поступлении в вуз Табаков предлагал ей обнажить грудь, обещав при этом, что «ничего делать не будет». «Те, кто от него зависел и хотел сделать карьеру, были согласны на многое. Если не делали по его, он мог сломать карьеру», — рассказала Антоненко.

Она добавила, что неприличные намеки от режиссера поступали также в адрес ее сокурсницы Ольги Т., но та в отместку начала встречаться с сыном Табакова Антоном. Сам худрук театра, по словам женщины, очень болезненно отреагировал на эту ситуацию и отчислил студентку за «профнепригодность». Родственники покойного, его ближайшие друзья и руководство МХАТ эти обвинения пока не комментировали.

Олег Табаков умер 12 марта 2018 года. Художественному руководителю МХТ имени Чехова и «Табакерки» было 82 года. Он сыграл в таких фильмах и сериалах, как «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Двенадцать стульев», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Несколько дней из жизни Обломова», «Москва слезам не верит», «Человек с бульвара Капуцинов». Актер озвучивал персонажей советских мультфильмов — голосом актера говорит кот Матроскин из «Простоквашино».