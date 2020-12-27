Появились подробности госпитализации вдовы Табакова

Актрисе Марине Зудиной, вдове российского актера и режиссера Олега Табакова, стало плохо во время маникюра в салоне красоты. О подробностях ее госпитализации сообщает «Московский комсомолец».

Артистка пожаловалась персоналу на плохое самочувствие и скачки давления, однако от процедуры не отказалась. Спустя час ее состояние ухудшилось, и администрация салона вызвала скорую помощь.

Приехавшие на вызов врачи решили срочно госпитализировать Зудину с предварительным диагнозом «снижение кровоснабжения организма». Ее доставили в Боткинскую больницу.

О госпитализации актрисы сообщалось накануне. Стало известно, что ей диагностировали вертебро-базилярную недостаточность — нарушение функционирования головного мозга вследствие ослабления кровотока в артериях.

При этом сама Зудина в комментарии журналистам информацию о своем плохом самочувствии и госпитализации не подтвердила. «Со мной все в порядке», — сказала она.

Марина Зудина стала супругой Табакова в 1994 году. Народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта 2018 года. Ему было 82 года. До этого он несколько месяцев провел в больнице. В конце декабря 2017-го актера ввели в искусственную кому, чтобы снять нагрузку с внутренних органов. Вскоре он пришел в себя, но никого не узнавал.