Из жизни
 
Последние новости
Россия установила рекорд по количеству безаварийных космических пусков
Россияне впервые за 50 лет увидят редкое затмение солца
Украине предрекли нищету, беззаконие и анархию
США вместе с Евросоюзом разработают санкции против белорусских чиновников
Россиян научили распознавать неэффективные лекарства
Российского школьника насмерть придавила стена
В российском городе организовали фиктивный фестиваль за 600 тысяч рублей
Названы способы не навредить щитовидной железе во время летних пикников
Россияне накопили рекордный долг по ипотеке
Новости партнеров
Прослушать новость

К берегам карибской страны прибило судно с разлагающимися телами

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Pixabay

К берегам карибской страны Тринидад и Тобаго прибило судно с 14 разлагающимися телами, об этом сообщила местная полиция на странице в Facebook.

Лодку обнаружили рыбаки утром 28 мая вблизи города Белль Гарден. Они заинтересовались странным плавучим средством, вытащили его на берег и связались с полицией и береговой охраной.

Все тела являлись мужскими, они находились в стадии сильного разложения, также были обнаружены череп и кости. Все останки доставили в морг больницы Скарборо, крупнейшего города и столицы Тобаго, для идентификации и выяснения причин смерти. Район был закрыт для продолжения расследования.

Ранее в испанской Каталонии мальчик с отцом обнаружили труп мужчины внутри статуи динозавра. Как заявил представитель полиции, смерть мужчины была ненасильственной, по его словам, он полез доставать свой телефон, упал и не смог выбраться. Для того чтобы достать тело из скульптуры, были вызваны пожарные.

Перейти в «Мою Ленту»
Ссылки по теме
Тигры убили смотрителя и сбежали из зоопарка
Пенсионер 12 лет хранил в доме труп жены и собирал для нее подарки
Семья расчищала дом после смерти отца и нашла человеческий скелет
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0216 апреля

«Он никогда никому не доставлял проблем»

Как бездомный унаследовал миллионы долларов, но так и не узнал об этом и умер под мостом
07:2825 мая

«Вечно молодая» 70-летняя модель раскрыла секреты привлекательности

05:0625 мая

Мужчина раскрыл секрет похудения на 25 килограммов без отказа от вредной пищи

02:0125 мая

Умирающая от рака 30-летняя женщина исполнила последнюю мечту и вышла замуж

Из жизни00:01 7 апреля

«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!»

Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
22:1024 мая

Принц Гарри и Меган Маркл надоели большинству британцев

19:1124 мая

Женщина выбросила лотерейный билет на 73 миллиона рублей и получила его обратно

18:0924 мая

Мальчик пошел смотреть на динозавра и нашел труп мужчины

Из жизни00:01 5 апреля

«Каждый житель чувствует себя морским волком»

История россиянки, которая переехала в Гамбург, поборола депрессию и нашла себя
17:2124 мая

Рыбак полчаса боролся с гигантской рыбой и накормил уловом всю округу

16:4024 мая

Мать погибшего байкера разбилась на его мотоцикле во время поминок

15:2924 мая

Мальчик нашел в новом автомобиле родителей деньги и вернул их прежним владельцам

Россия
В России выявили 9252 новых случая коронавируса
«Роды просто раздавили»
Одиночество, нищета и депрессия: истории россиянок, которых заставили рожать нежеланных детей
Мощный ураган в российском регионе сняли на видео
В российском регионе выявили экстремальное загрязнение воды ртутью
«Нашим детям лечь и умирать?»
В России уволили спасшего сотни детей врача Каабака. Что будет с его пациентами?
Иммунолог назвал подходящее время для вакцинации от COVID-19
Все материалы
Мир
Школа, парта, два ствола
Как в США борются с массовыми расстрелами и почему запреты на оружие в этом не помогают?
«Они ненавидят мою форму»
Почему в США протесты против расизма за год превратились в войну с полицией?
Джо БайденПутин и Байден встретятся 16 июня в Женеве
Отношения России и США, конфликты и пандемия — что обсудят президенты?
Все материалы
Бывший СССР
Дотянулся до небес
Запад вводит санкции против Белоруссии из-за ареста основателя NEXTA. Чем это грозит России?
Россиянку Софию Сапегу арестовали в Белоруссии
Что известно о подруге основателя NEXTA и за что ей грозит 15 лет тюрьмы?
Задержание основателя NEXTA вызвало международный скандал
Санкции, высылка послов и первое видео c Протасевичем из СИЗО
В Минске задержан основатель Telegram-канала NEXTA
Чтобы посадить самолет, которым он летел, Лукашенко поднял истребитель
Все материалы
Экономика
Дефицит официантов поставил под угрозу экономику Германии
Ошибки при строительстве газопровода сказались на причинах аварии на Оби
Отрицательный рост
Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит?
Мигранты стали «отбирать» у богатых стран больше денег
Банки США приготовились к рекордной прибыли
Давай на спор
Банки обещают россиянам легкие деньги. Почему доверчивые клиенты редко остаются в выигрыше?
Все материалы
Силовые структуры
«Я работал не за награды»
Российский полицейский раскрыл самые сложные дела. Почему теперь его хотят отправить в тюрьму?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Исключительные меры
В России вновь заговорили о возвращении смертной казни. Поможет ли эта мера остановить убийц?
Все материалы
Наука и техника
«Гремя огнем, сверкая блеском стали…»
Как советский трактор обратил в бегство румынскую армию
Громадная глупость Гитлера
Как успешная операция нацистов обернулась для них потерей тысяч элитных солдат
Деревня дураков
Легендарная «Обитель зла» вернулась и стала еще страшнее: Resident Evil Village
Все материалы
Спорт
Неймар ответил на расторжение контракта с Nike из-за обвинений в домогательствах
«Это будет катастрофа»
До Олимпиады в Токио осталось два месяца. Почему японцы требуют ее отмены?
Стало известно о решении конфликта между Нурмагомедовым и Кадыровым
Хосеп Гвардиола
Партнерский материал
«Ман Сити» — «Челси». Эх, не в России!
Место финала ЛЧ-2021 меняли дважды. Вместо России и Турции сыграют в Португалии
Ряд сборных на хоккейном ЧМ захотели убрать свои флаги в поддержку Белоруссии
Юлия Рябчинская«Чувствую, сводит ноги»
Лучшая байдарочница СССР утонула на тренировке. Почему никто не поверил в несчастный случай?
Футболист сборной России перешел в ЦСКА
Все материалы
Культура
Все материалы
Интернет и СМИ
Роскомнадзор обратился к Disney из-за мультфильма с героем-геем
«Чувствую себя намного счастливее»
Как тюремная надзирательница поборола посттравматический синдром и ушла в порно
Ведущая Первого канала призвала россиянок рожать «не важно от кого»
«Я дерусь ради чести»
Двое бойцов-карликов бьют по просмотрам Нурмагомедова с Макгрегором. Кто стоит за их успехом?
OnlyFans оказался рассадником детской порнографии
Голунов четырьмя словами оценил приговоры подбросившим ему наркотики полицейским
Все материалы
Ценности
Отравленная грудными имплантами женщина озадачила врачей необычными симптомами
Показ коллекции дизайнера Юлии Далакян на Mercedes Benz Fashion Week Russia, 2021 год«Нам просто денег не хватает»
Почему российская мода не дотягивает до мировой и когда у нее появится шанс обогнать Запад
Жениха обругали в сети за рваные шорты на свадьбе с нарядно одетой невестой
Ким Кардашьян снялась в бикини рядом с 86-летней бабушкой и рассмешила фанатов
Уго Чавес«Стыдно быть богатым»
Как президент Венесуэлы 14 лет скрывал свою роскошную жизнь от обедневшего народа
24-летняя дочь Эминема поделилась снимком в бикини
«Здесь замешаны деньги»
Как 17-летняя блогерша стала первой за тысячу лет женщиной у престола Италии
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей»
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий»
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Женщины завели 19 мужей на двоих и заработали десятки миллионов рублей
Диетологи рассказали о полезных для здоровья гамбургерах
Студентка не заметила беременность и внезапно родила
Пес войны
Как прошедший несколько войн наемник бесславно провалил покушение на кокаинового короля Пабло Эскобара
Подводный охотник отбился гарпуном от напавшей на него тигровой акулы
Все материалы
Hyundai вдвое уменьшит количество моделей с ДВС
Лучшее автомобильное видео мая 2021
Марио на газонокосилке, мяч для гольфа и Bugatti против истребителя
В России выбрали автомобиль года
Rolls-Royce Boat Tail: кабриолет для избранных
Toyota показала «ночную» версию Prius
Продаются три «Роллс-Ройса», принадлежавших сестре английской королевы
На аукционы выставлены машины принцессы Маргарет
Geely GS вернулся в Россию с подросшим ценником
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы