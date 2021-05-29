К берегам карибской страны прибило судно с разлагающимися телами

К берегам карибской страны Тринидад и Тобаго прибило судно с 14 разлагающимися телами, об этом сообщила местная полиция на странице в Facebook.

Лодку обнаружили рыбаки утром 28 мая вблизи города Белль Гарден. Они заинтересовались странным плавучим средством, вытащили его на берег и связались с полицией и береговой охраной.

Все тела являлись мужскими, они находились в стадии сильного разложения, также были обнаружены череп и кости. Все останки доставили в морг больницы Скарборо, крупнейшего города и столицы Тобаго, для идентификации и выяснения причин смерти. Район был закрыт для продолжения расследования.

Ранее в испанской Каталонии мальчик с отцом обнаружили труп мужчины внутри статуи динозавра. Как заявил представитель полиции, смерть мужчины была ненасильственной, по его словам, он полез доставать свой телефон, упал и не смог выбраться. Для того чтобы достать тело из скульптуры, были вызваны пожарные.