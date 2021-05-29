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Россиян научили распознавать неэффективные лекарства

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Фото: Pixabay

Медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али заявил, что проверка эффективности препаратов иногда требует проведения клинических исследований. Однако сами пациенты могут оценить качество лекарства с помощью нескольких методов. Специалист научил россиян, как это сделать, сообщает агентство «Прайм».

Чтобы распознать неэффективные препараты, специалист в первую очередь советует обратиться за помощью к квалифицированному врачу. Подобная консультация не требует очной встречи, поскольку можно пообщаться с представителями телемедицинских сервисов онлайн, используя гаджет с выходом в Сеть.

Кроме того, Мохамед Али порекомендовал самостоятельно изучать клинические исследования, посвященные эффективности разных лекарств. Эксперт посоветовал искать подобные материалы на специализированных сайтах для врачей — например, на порталах PubMed или UpToDate. Однако информация на этих сайтах нередко сложна для восприятия и требует медицинских и фармакологических знаний.

Эксперт также рассказал, что существуют различные официальные организации и движения пациентов. Медик посоветовал обращаться во Всероссийский союз пациентов: в этой организации можно получить помощь от людей, столкнувшихся с проблемой и нашедших ее решение.

Ранее врач предупредил россиян об уловках в аптеках. Медик заявил, что советам фармацевтов не следует доверять больше, чем рекомендациям врача. Сотрудникам аптек выгодно продать большее количество препаратов или лекарство более высокой стоимости, обладающее тем же эффектом.

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