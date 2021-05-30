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Появилось свадебное фото британского премьера Джонсона

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Появилась фотография со свадьбы премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и его подруги Кэрри Саймондс. Снимок опубликован на сайте SkyNews.

На фото новобрачные стоят в саду. У Саймондс на голове венок из цветов. Официальный представитель премьер-министра сообщил, что церемония бракосочетания состоялась днем накануне. Пара отметит свадьбу с семьей и друзьями следующим летом.

Ранее стало известно, что 56-летний Джонсон и 33-летняя Саймондс поженились в Вестминстерском соборе. На церемонии присутствовали 30 гостей, а возглавил ее Дэниел Хамфрис, крестивший в прошлом году сына супругов.

Для Джонсона это третий брак. При этом он стал первым за 199 лет премьер-министром, который женился, будучи главой правительства. В последний раз такое случилось в 1822 году.

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