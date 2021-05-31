Хозяева отдали россиянину 30 кошек на передержку и пропали

В Санкт-Петербурге молодому человеку отдали 30 кошек на передержку. Пообещав забрать питомцев через несколько дней, их хозяева пропали и перестали отвечать на звонки. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на закрытую группу в Facebook «Петроградская диаспора».

Отмечается, что «через несколько дней» кошек обещали забрать две недели назад. Теперь молодой человек вынужден содержать животных за свой счет. Кроме того, он еще не поставил родителей в известность о «пополнении» в семье.

Автор публикации в соцсети призвал неравнодушных помочь юноше. Подписчики посоветовали отдать котов в музей Эрмитаж, котокафе или приюты. Некоторые также перевели ему средства на содержание животных.

Ранее сообщалось, что болезненный котенок жительницы американского штата Мэн оказался здоровой и редкой кошкой-оборотнем. Когда котенку исполнилось два месяца, у него стала выпадать шерсть. Хозяйка отнесла его к врачам и выяснила, что такой феномен — не болезнь, а редкая генетическая мутация.