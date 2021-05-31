Найдено эффективное лекарство против тяжелого COVID-19

Ученые Пенсильванского Университета в США показали, что препарат diABZI активирует врожденный иммунитет для эффективной борьбы против тяжелой формы COVID-19. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Immunology.

В ходе исследования специалисты провели скрининг 75 препаратов, нацеленных на биохимические пути в легких. Они нашли девять кандидатов, включая два циклических динуклеотида (CDN), которые значительно подавляли инфекцию через активацию STING — стимулятора генов интерферона. Однако лекарства на основе CDN низкоэффективны, поэтому ученые протестировали синтетический агонист STING под названием diABZI.

Исследователи испытали однократную дозу diABZI на мышах, инфицированных SARS-CoV-2, и выяснили, что препарат эффективно подавляет инфекцию различных штаммов, включая южноафриканский вариант B.1.351. Также показано, что diABZI ингибирует репликацию вируса парагриппа человека и риновируса в культивируемых клетках. Таким образом, агонист STING может быть более эффективным против других респираторных вирусов.