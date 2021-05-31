Потерявшая половину 400-миллионного состояния Успенская написала завещание

Потерявшая половину 400-миллионного состояния певица Любовь Успенская написала завещание. Об этом рассказала ее адвокат Елена Сенина в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Успенская и ее муж, бизнесмен Александр Плаксин, с которым она прожила более 30 лет, должны наследовать имущество друг друга, если нет завещания. Но певица, у которой муж отсудил половину состояния на сумму 200 миллионов рублей, такой документ уже составила, рассказала юрист.

«Когда Любовь поняла, что Александр недоговороспособен, когда он пять раз не ответил на предложение начать переговоры, она по моему настоянию оформила завещание», — заявила адвокат.

По словам Сениной, Плаксин отсудил у знаменитой жены половину 400-миллионного состояния и втайне от нее переписал на себя квартиру в Лос-Анджелесе. Успенская долго и безуспешно пыталась вывести супруга на диалог и обсудить вопрос раздела семейного имущества. Теперь она собирается отправить мужа в тюрьму.

В апреле Плаксин оставил Успенскую без квартиры в США. Мужчина тайно переписал объект на себя. Об этом рассказал работавший с артисткой адвокат Александр Бенхин. Ипотеку за американское жилье стоимостью около двух миллионов долларов Успенская выплачивала сама на протяжении 20 лет.

В сентябре 2020 года Успенская получила от дочери Татьяны Плаксиной гневный комментарий после того, как надела ее платье. Певица опубликовала в сети фото и отметила, что может обмениваться с ребенком вещами, благодаря хорошей генетике. Однако Плаксина не оценила идею матери и назвала ее монстром. Позже комментарий был удален.