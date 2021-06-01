Ереван приостановил переговоры с Москвой и Баку по Нагорному Карабаху

Ереван приостанавливает переговоры с Москвой и Баку в рамках трехсторонней рабочей группы по Нагорному Карабаху, заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян. Об этом сообщает издание «Sputnik Армения».

Григорян пояснил, что переговоры между Баку и Ереваном прервались после того, как 27 мая Азербайджан пленил шестерых армянских военнослужащих у Гегаркуникской области Армении. Поэтому в сложившейся ситуации имеет смысл возобновлять переговоры в рамках рабочей группы, «если фон и общая обстановка будут, как минимум, стабильными».

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Вице-премьер Армении добавил, что до этого момента работа в рамках рабочей группы шла достаточно конструктивно. Он также выразил надежду, что «здравый смысл, который демонстрировали все участники рабочей группы, возобладает и удастся провести разблокирование и создать возможности для железнодорожного и автомобильного движения между Азербайджаном и Арменией».

Ранее 27 мая в Азербайджане заявили о попытке армянских военнослужащих пересечь границу между двумя странами. Шестеро армянских военных были обезоружены и взяты в плен. Отмечается, что, предположительно, диверсионная группа планировала заминировать пути снабжения. Позже в Ереване подтвердили пленение своих военных однако отметили, что они были похищены выполняя инженерные работы на своей территории.

Трехсторонняя рабочая группа по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе была создана по согласованию президентов России, Армении и Азербайджана, для разблокировки всех экономических и транспортных связей в регионе. Первое заседание группы под совместным председательством вице-премьеров прошло в Москве 31 января. На нем стороны договорились создать экспертные подгруппы по вопросам железнодорожных, автомобильных и комбинированных перевозок и по вопросам обеспечения перевозок, включая безопасность, пограничный, таможенный, санитарный, ветеринарный, фитосанитарный и другие виды контроля.