Детям сделали прививку от коронавируса непроверенным препаратом и извинились

Представители системы здравоохранения в провинции Британская Колумбия в Канаде извинились за то, что 12 детям сделали прививку от коронавируса вакциной Moderna, которая еще официально не одобрена для граждан младше 18 лет. Об этом сообщает RT.

Региональный орган здравоохранения подтвердил, что подростки ошибочно прошли вакцинацию непроверенным препаратом. На данный момент только вакцина Pfizer-BioNTech разрешена для использования у детей в возрасте от 12 до 17 лет в Канаде, передает RT.

Канадские медики подчеркнули, что не ожидают развития аномальных побочных эффектов у детей. Они отметили, что вакцина Moderna защищает граждан младшего возраста так же, как и взрослых. Вакцинация детей в Британской Колумбии нацелена на снижение темпов распространения вируса в регионе и выработку коллективного иммунитета, отметили власти страны.

24 мая стало известно, что у подростков и молодых людей в США развились проблемы с сердцем после введения второй дозы вакцин Moderna и Pfizer/BioNTech. Однако, отметили эксперты, этот редкий побочный эффект «бледнеет по сравнению с потенциальными рисками COVID-19».