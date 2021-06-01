Психолог назвала причины позднего рождения детей в крупных городах

Распространение нарциссической культуры и культуры потребления привело к тому, что внимание жителей больших городов сосредоточилось на них самих. Подобный стиль жизни стал причиной позднего рождения детей, сообщила психолог Анетта Орлова, передает РИА Новости.

По словам специалиста, жители мегаполисов всегда стремятся достичь большего, потреблять больше и транслировать важность получения наслаждения от жизни. Такое поведение не оставляет ресурсов на что-то еще, кроме себя, и это сказывается на детях.

«Дети — это забота о другом, это необходимость чем-то жертвовать, и многие люди сейчас откладывают этот процесс», — считает Орлова.

Психолог также отметила, что в мегаполисах у детей наблюдается «отложенное детство». Большую часть времени они проводят дома с гаджетами и мало бывают на улице, поэтому позже взрослеют. Орлова пояснила, что сдвигаются сроки взросления, и человек позже получает профессию, позже создает семью, рожает ребенка.

Также, по ее словам, смещается срок жизни — люди живут дольше. Теперь в 40 лет женщина не считается пожилой и может конкурировать с 20-летними.

Ранее сообщалось, что большинство россиян не планирует заводить больше двух детей. Согласно результатам исследования банка «Открытие», обычно это связано с нехваткой денег и отсутствием партнера или жилплощади.