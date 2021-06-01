Manizha рассказала о своей сексуальности

Певица, участница «Евровидения-2021» Manizha рассказала, в чем заключается для нее сексуальность. По мнению артистки, она выражается не только в откровенных нарядах, пишет Star Hit.

Отмечается, что после участия в «Евровидении» певица стала особенно популярной. Manizha уже провела несколько концертов в разных городах, на которых поклонницы благодарили артистку за ее мировоззрение. По словам Manizha, многие женщины похвалили певицу за то, что она создала номер, полный смысла.

«Мы гордимся, что ты вышла на сцену в закрытой одежде. Ты не продавала себя телом, ты не продавала себя сексуальностью». Хотя это круто, когда женщина сексуальна. И я считаю себя сексуальной», — заявила артистка.

По мнению Manizha, сексуальность проявляется не в открытой одежде, а в глазах, посыле и в голосе. Певица отметила, что ей было приятно слышать комплименты о ее принципиальности от взрослых женщин, «которые много чего видели».

Ранее Manizha поделилась подробностями создания ее номера для «Евровидения». Она отметила, что в создании сопровождающего ее номер видео участвовали около 200 женщин. Manizha с песней Russian Woman заняла девятое место на «Евровидении-2021». Она начала выступать в огромном платье в русском стиле, но в ходе выступления она «сбросила» этот наряд.