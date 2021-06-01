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В России вступил в силу закон о просветительской деятельности

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Фото: Михаил Метцель / ТАСС

В России 1 июня вступил в силу резонансный закон о просветительской деятельности. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Согласно новой норме, просветительской признается деятельность, направленная на распространение знаний и навыков и осуществляемая вне образовательных программ. Заниматься ей теперь разрешено только при соблюдении ряда ограничений. Так, просвещение запрещено использовать для дискриминации и разжигания розни, в том числе через недостоверные сведения об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях разных народов.

Согласно регламенту, составленному в Министерстве просвещения России, к просветительской деятельности отнесены распространение духовно-нравственных ценностей народов страны, знаний о гражданских правах, свободах и обязанностях человека, здоровом образе жизни, психологии человека, а также формирование экологической культуры.

Формы, в которых осуществляется просветительская деятельность — презентации, лектории, семинары, мастер-классы, круглые столы, дискуссии и работа просветительских интернет-порталов.

Тем же законом изменены правила международного сотрудничества образовательных учреждений, которое теперь должно координироваться федеральными ведомствами. Власти считают, что таким образом россияне будут ограждены от «антироссийской пропаганды».

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