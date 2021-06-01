В Шотландии разработали «Троянского коня» от рака

Шотландские ученые провели успешные испытания препарата под названием «Троянский конь», который способен убивать раковые и бактериальные клетки, не повреждая при этом соседние здоровые ткани, пишет London Evening Standard.

Исследователи из Эдинбургского университета скрестили «крошечную молекулу SeNBD, убивающую рак» с химическим пищевым соединением, чтобы злокачественные клетки проглотили ее. Ученые провели соответствующий эксперимент на клетках рыбок данио и человека. Эксперты объяснили, раковым клеткам характерна «жадность», поэтому для существования им требуется больше энергии, чем здоровым клеткам.

Специалисты сравнивают разработанный препарат с «Троянским конем», поскольку «замаскировали» убивающую рак молекулу SeNBD в пищевом соединении. В Эдинбургском университете отметили, что исследование служит «важным шагом в разработке новых методов лечения». При этом ученые уверяют, что необходимо организовать дополнительные эксперименты, чтобы подтвердить безопасность и эффективность лекарства при лечения рака на ранних стадиях.

Ранее ученые обнаружили мощную защиту от рака в зеленом чае. Антиоксидант галлат эпигаллокатехин (EGCG), содержащийся в этом напитке, повышает уровень мощного противоракового белка p53, который известен как «страж генома».