Разозленная одним замечанием пассажирка плевалась и дергала за волосы попутчиков

Пассажирка разозлилась из-за одного замечания и начала плеваться и дергать за волосы попутчиков, после чего была удалена из самолета. Видео и подробности инцидента опубликовала Daily Mail.

Как сообщает издание, точная дата инцидента неизвестна, однако видео появилось в социальных сетях 29 мая. На борту рейса авиакомпании Ryanair Ибица — Милан одна из пассажирок разозлилась, когда ей сделали замечание и попросили надеть маску — женщина отреагировала словесным оскорблением.

На этом пассажирка не успокоилась — она плюнула в одного из попутчиков, а другую женщину дернула за волосы. После того как к дебоширке подошли члены экипажа, она устроила скандал. В итоге итальянку попросили покинуть борт, однако путешественница набросилась на бортпроводников и стала брыкаться ногами.

Поведение женщины вызвало возмущение в сети. «Я за использование электрошокера бортпроводниками в этих случаях», «Забавно, как теперь демократия и свобода слова заменяются словами "говорю и делаю, черт возьми, что я хочу"», «Она заслуживает запрета на все полеты как минимум на один год и пожизненно со стороны Ryanair», — такие комментарии оставили они под видео.