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Умер расследовавший гибель «Курска» вице-адмирал

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Фото: Санкт-Петербургский Клуб моряков-подводников и ветеранов ВМФ

Вице-адмирал Юрий Сухачев, расследовавший гибель подлодки «Курск», скончался в Петербурге на 76-м году жизни. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на городской клуб моряков-подводников и ветеранов ВМФ.

Его похоронят 2 июня на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга. Прощание и отпевание пройдут в Никольском морском соборе.

Юрий Сухачев родился 28 апреля 1946 года в Ленинграде. Окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания. С 1996 по 1998 год был командующим флотилией стратегических подводных ракетоносцев Северного флота. В 2000 году в составе правительственной комиссии участвовал в расследовании причин гибели подводной лодки «Курск» в Баренцевом море. А также руководил работой водолазов и участвовал в подъеме субмарины.

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