Хоккеист сборной России обратился к единственному пришедшему на матч ЧМ фанату

Хоккеист сборной России Никита Нестеров обратился к болельщику команды, который стал единственным на игре чемпионата мира против Белоруссии. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Игрок поблагодарил фаната. Он также отметил, что российская сборная чувствовала его поддержку. Кроме того, Нестеров добавил, что встреча с белорусами получилась для россиян комфортной.

Россияне обыграли Белоруссию со счетом 6:0 и вышли в четвертьфинал с первого места. 3 июня в плей-офф команде предстоит встретиться с Канадой.

Встреча с Белоруссией проходила в Риге. При разрешенной вместимости ледовой арены в 1058 зрителей на матче присутствовал один человек, несмотря на то, что было продано два билета. Болельщик по имени Андрей рассказал, что родом из Латвии, но поддерживает Россию.

Стоимость билета на матч составила 110 евро (около десяти тысяч рублей). При этом на арену могли попасть только жители Латвии, предъявившие специальный сертификат с прививкой от коронавирусной инфекции.