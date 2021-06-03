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Власти Москвы назвали число привитых от COVID-19

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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Москве прививку от COVID-19 сделали более 1,5 миллиона человек. Такое число назвал глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун, передает «Интерфакс».

По состоянию на 20 мая в столице было более 1,3 миллиона вакцинированных жителей, сообщал Хрипун. По его словам, в городе работает около 200 прививочных пунктов.

28 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в столице стабилизировалась, число новых выявленных случаев не растет. Всего в России первую дозу вакцины получили 18 миллионов человек, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

В России зарегистрированы четыре вакцины. Первым регистрацию прошел препарат «Спутник V», затем — «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».

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