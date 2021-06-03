В России дети сбросили бутылку воды из окна и сломали позвоночник сверстнику

В Барнауле Алтайского края дети сбросили на сверстника пятилитровую пластиковую бутылку с водой с 15-го этажа жилого дома. Пострадавшего увезли на скорой. Об этом сообщается в группе «ВКонтакте» «Инцидент Барнаул».

Инцидент произошел на улице Взлетная рядом с местным стадионом. Как рассказала «Российской газете» помощник руководителя регионального управления Следственного комитета (СК) Елена Коновалова, дети несколько раз сбрасывали пятилитровую бутылку до того, как она упала на пострадавшего мальчика — знакомого этой компании.

«Они играли (...), двое детей находились внизу и следили, чтобы никто не проходил мимо, не пострадал. В какой-то момент один из мальчиков, вероятно, побежал в подъезд, и тут на него упала бутылка с водой», — сказала Коновалова.

По предварительным данным, мальчик получил перелом позвоночника. Точный диагноз пока не установлен.

СК проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее в подмосковном Красногорске четырехлетней девочке, гуляющей с мамой в коляске, разбила голову бутылка, которую выбросили вместе с мусором из окна дома. Произошедшее попало на видео. На кадрах видно, что семья проходит по улице и в это время на ребенка что-то падает, к ней подбегают родители. Ребенку сделали операцию, возбуждено уголовное дело.