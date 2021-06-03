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Губернатор Чибис представил проект «Новый Мурманск» на ПМЭФ

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Фото: консалтинговая компания «КБ Стрелка»

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис представил проект редевелопмента портовой территории «Новый Мурманск» в день открытия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом говорится в релизе консалтинговой компании «КБ Стрелка», поступившем в «Ленту.ру».

Согласно проекту, промышленную территорию Мурманского судоремонтного завода Морского флота переоборудуют в уникальное городское пространство. Там также планируется создать международный культурно-деловой центр.

Ожидается, что благодаря реализации проекта, к 2035 году прирост валового регионального продукта может составить более 13 миллиардов рублей, туристический поток вырастет в три раза, будет создано более 3 тысяч новых рабочих мест.

«Выбор территории, которая после воплощения проекта должна обрести вторую жизнь и превратиться в точку притяжения для жителей и гостей города, обусловлен рядом причин. В первую очередь это близость к центру Мурманска и ключевым точкам туристической инфраструктуры, а также возможность выхода к Кольскому заливу», — сказал Чибис.

Как заявил заместитель председателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов, проект позволит повысить привлекательность Мурманска как культурного и делового центра Арктического региона, а также создать новую точку экспорта российской культуры за рубеж. «Мурманск обладает большим логистическим потенциалом и может стать новой точкой входа для инвестиций», — отметил он.

Сооснователь и партнер «КБ Стрелка» Варвара Мельникова и управляющий директор проектов компании Екатерина Кучерявенко сообщили, что «Новый Мурманск» станет ведущей деловой площадкой в арктическом регионе для обсуждения вопросов развития Севера и Арктики.

По словам Мельниковой, прямые доходы бюджета от проекта могут составить 2,3 миллиарда рублей, программа его финансирования предполагает участие институтов развития, российских и зарубежных инвесторов. «Мы говорим об уникальном проекте трансформации промышленной территории, который позволит включить железнодорожный вокзал в жизнь города, создать современные и комфортные общественные пространства, в том числе благоустроенную набережную», — сказала она.

Интерес к «Новому Мурманску» проявляют крупные инвесторы и международные операторы недвижимости, среди которых компания РЖД, гостиничные сети Accor. Предполагаемая стоимость проекта составляет около 15,5 миллиарда рублей. Он будет реализован при поддержке правительства Мурманской области, Минвостокразвития, ВЭБ.ДВ и Корпорации развития Мурманской области.

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