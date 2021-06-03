Бывшая замглавы Росимущества села на 7,5 года за хищение миллионов рублей

Мещанский суд Москвы приговорил к 7,5 года лишения свободы бывшую замглавы Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) Елену Паткину, признав ее виновной в хищении 154 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Осужденная будет отбывать наказание в колонии общего режима. Она была взята под стражу в зале суда, так как до приговора она находилась под домашним арестом. С Паткиной также суд решил взыскать штраф в 700 тысяч рублей.

По версии следствия, в 2014 году обвиняемая с сообщниками похитили средства граждан, которые в платежных документах указали неверные реквизиты. Чиновники сначала переводили деньги плательщиков на специальный счет, а оттуда обналичивали и присваивали.

Паткина не признала свою вину.

Ее арестовали в декабре 2017 года и лишь в октябре 2019-го уволили с должности замглавы Росимущества.