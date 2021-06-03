На Украине продали на аукционе тюрьму за 14 миллионов долларов

Министр юстиции Украины Денис Малюська объявил о продаже первой, в рамках программы «Большой приватизации», тюрьмы — Львовской исправительной колонии №148. Сообщение об этом появилось на его странице в Facebook.

По словам министра, инициатива о продаже законсервированных пенитенциарных учреждений полностью оправдала себя. В первом же аукционе приняли участие сразу семь покупателей, а цена лота на торгах выросла более чем в три раза — до 14 миллионов долларов.

Малюська пояснил, что 30 процентов от вырученной суммы пойдут в государственный бюджет, а 70 процентов — на восстановление работающей тюремной инфраструктуры. «Тюрьмы расходятся как горячие пирожки! (...) Вместо заброшенного и развалившегося хлама мы получим новые тюрьмы, которые соответствуют европейским стандартам и не являются позором для государства», — написал он.

Ранее Малюська заявлял, что в стране на 100 процентов заполнены только следственные изоляторы, тогда как многие колонии пустуют, расходуя государственный бюджет. Сам проект «Большой приватизации тюрем» начался 17 февраля 2021 года.