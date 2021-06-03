Белорусские и российские разведчики объединятся против Запада

В Белоруссии прошла рабочая встреча председателя КГБ Ивана Тертеля и директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, сообщает БЕЛТА.

Как сообщили в КГБ, белорусские и российские разведчики намерены объединить усилия в борьбе против «деструктивной деятельности Запада» с целью защитить национальные интересы обеих стран.

Нарышкин и Тертель обсудили вопросы взаимодействия спецслужб, меры по предотвращению дестабилизации ситуации на пространстве Союзного государства. Другие детали встречи не раскрываются.

1 июня стало известно, что Россия и Белоруссия вместе отреагируют на санкции Запада, введенные против Минска после инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair. Об этом сообщил президент Александр Лукашенко по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи.

Кроме того, Лукашенко рассказал, что привез на встречу аналитические материалы спецслужб о внешнеполитической ситуации. В частности, в документах содержалась информация об отношениях между США, ЕС и Китаем. По его словам, это давняя практика в отношениях Москвы и Минска.