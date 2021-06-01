Россия и Белоруссия вместе отреагируют на санкции Запада против Минска

Россия и Белоруссия вместе отреагируют на санкции Запада, введенные против Минска после инцидента с самолетом Ryanair. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, передает издание «СБ. Беларусь сегодня» с правительственного совещания.

Соответствующее поручение о разработке ответных мер уже дано правительствам обеих стран, сообщил президент Белоруссии. Он потребовал от премьер-министра Романа Головченко «не затягивать решение этого вопроса».

О каких конкретно мерах может идти речь, Лукашенко не уточнил. «Это все должно быть разумно, не наскоком, не надо стрелять себе в ногу, в руку, а то еще и в голову», — заявил он.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что ситуация с Белоруссией складывается «удручающая», поэтому санкции необходимы. По ее словам, меры будут носить точечный характер. В ЕС уже предупредили Лукашенко, что грядущий пакет ограничительных мер будет лишь началом более серьезного санкционного давления в случае, если его режим не пойдет на уступки. При этом лидеры Германии и Франции заявили, что хотели бы продолжить диалог с Россией.

Отношения Запада с Белоруссией снова резко ухудшились после того, как 23 мая лайнер RyanAir, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в белорусской столице в сопровождении истребителя МиГ-29. Причиной стали сообщения о минировании самолета. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.