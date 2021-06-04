В Млечном Пути обнаружили редкий космический объект

Астрономы обнаружили короткую вспышку рентгеновского излучения, источником которой может стать ранее не известный магнитар в Млечном Пути. Таким образом, количество открытых космических объектов этого редкого типа может достигнуть 25. Об этом сообщает издание Science Alert.

Вспышка была зафиксирована 3 июня вблизи галактической плоскости. Последующие наблюдения с использованием телескопа NASA Neutron Star Interior Composition Explorer (NICER) и рентгеновского телескопа Swift идентифицировали галактические координаты источника, а также выявили пульсации, характерные для магнитара — нейтронной звезды со сверхсильным магнитным полем (примерно в тысячу раз сильнее, чем у обычной нейтронной звезды). На сегодняшний день подтверждено 24 магнитара и известно шесть кандидатов.

Магнитары считаются возможными источниками быстрых радиовсплесков (FRB). Одна из нейтронных звезд в Млечном Пути способна излучать мощный радиосигнал, которые ранее приходили от источников за пределами галактики. На настоящий момент точный механизм FRB неизвестен, однако, возможно, что это явление связано с напряжением внешних слоев звезды, возникающим из-за гравитации и магнитного поля.