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В Индии улучшат менструационные избы для изгнания женщин

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Фото: Niranjan Shrestha / AP

В штате Махараштра на западе Индии улучшат дома, в которые принудительно отправляют женщин во время менструации. Об этом сообщает BBC News.

Благотворительная организация из Мумбаи решила заменить ветхие менструационные избы на современные дома для отдыха, оборудованные кроватями, туалетами, водопроводом и электричеством. Представители объединения заявили, что нацелены бороться со стигматизацией женщин из-за естественной функции их организма. Они подчеркнули, что лучшим решением было бы полное уничтожение изб и искоренение практики изгнания.

В Индии менструация на протяжении долгого времени считалась табуированной темой, а женщины в течение этого периода объявлялись «нечистыми» и были вынуждены жить в условиях строгих ограничений. Им был запрещен доступ в храмы и к религиозным святыням, а также на кухню своего дома. В некоторых индийских племенах эти традиции сохраняются и сегодня.

Ранее избы для изгнания женщин строили из глины и бамбука с соломенной крышей, в них не было дверей, окон и необходимых удобств. Из-за этого женщины оставались в антисанитарных условиях и часто становились жертвами болезней или нападений диких животных.

Традиция изгнания женщин в период менструации существует и в других странах, но с ней активно борются. Так, в Непале в 2017 году приняли закон, запрещающий отправлять женщин в менструационные избы. Нарушение закона карается тюремным заключением или штрафом.

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