Избитый полицейскими тренер футбольного клуба «Торпедо» получил компенсацию

Тренер женского футбольного клуба «Торпедо» Фаиг Нагдалиев, которого в августе 2016 года избили полицейские Алексей Бурулько и Николай Перваков, получил компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей. Об этом сообщила правозащитная организация «Комитет против пыток» (в 2015 году, после внесения Минюстом в реестр иноагентов, организация была ликвидирована; в данный момент работает под тем же названием без образования юридического лица) на своем сайте.

Соответствующее решение вынес Московский городской суд в пятницу, 4 июня.

Инцидент произошел из-за замечания, сделанного Фаигом в адрес полицейских, куривших у входа в метро «Таганская». Правоохранители грубо отреагировали на слова прохожего, после чего вступили с ним в спор. В результате один из сотрудников органов отнял у мужчины телефон, на который тот пытался зафиксировать нарушения. Затем его начали избивать ногами в область головы и груди.

В отделении полиции его заставили написать, что травмы он получил сам от удара о дверь в метро. Позднее тренер рассказал, что ему предлагали урегулировать конфликт, однако он был намерен добиваться привлечения избивавших его полицейских к уголовной ответственности.

В августе 2018 года Бурулько приговорили к 3,5 годаа колонии общего режима, а Первакова — к 3 годам и 9 месяцам колонии. Обоих признали виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия.