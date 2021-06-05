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Пушков прокомментировал заявление Украины о Крыме

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Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова об ответственности Германии и Франции за «оккупацию» Крыма.

«Теперь у киевских чиновников Германия и Франция виноваты в потере Украиной Крыма. Это более удобное для них, хотя и абсолютно бестолковое обьяснение, чем очевидный и доказанный факт, что два миллиона человек не захотели жить в составе бандеровской Украины», — написал сенатор.

Ранее Алексей Данилов заявил, что Германия и Франция должны нести ответственность за «оккупацию» Крыма.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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