Путин прокомментировал намерение Меркель оставить политику

Президент России Владимир Путин прокомментировал намерение канцлера ФРГ Ангелы Меркель оставить политику после выборов в бундестаг ФРГ в сентябре. Об этом сообщает РИА Новости в субботу, 5 июня.

По словам российского лидера, с Меркель у него сложились хорошие деловые отношения, и он будет скучать по ней как коллеге.

«Я не знаю, кто будет вместо нее. У нас действительно с Ангелой сложились деловые отношения, и я ее очень высоко ценю», — сказал Путин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Путин назвал Меркель опытным политиком, прямым и надежным человеком, который умеет отстаивать свою позицию.

В 2018 году Ангела Меркель заявила, что не собирается переизбираться на пост канцлера Германии после того, как в 2021 году закончится ее четвертый срок в этой должности. По ее словам, она также не планирует переизбираться в качестве депутата бундестага.

66-летняя Меркель занимает пост канцлера Германии с 22 ноября 2005 года.