Назван простой способ придумать самый надежный пароль

Наиболее надежным паролем можно считать комбинацию на основе парольной фразы. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук.

Он отметил, что основная сложность со сложными паролями — вероятность их забыть. В случае парольной фразы этот риск значительно снижается. «Условно говоря, можете сделать пароль "куда иду я с Пятачком — большой-большой секрет". При этом букву "о" заменить на ноль, а букву "а" на "@" и в конце еще восклицательный знак поставить», — объяснил эксперт.

Ющук заверил, что созданный таким образом пароль подобрать практически невозможно.

В марте сервис разведки утечек данных DLBI перечислил самые популярные пароли 2020 года. Лидером рейтинга вновь остался шестизначный код «123456». Также высокие позиции сохранили комбинации из простой последовательности цифр: «12345», «123456789» или «000000». Кроме того, неизменной популярностью пользуются пароли «password» и «пароль». Однако в топе рейтинга есть и изменения. В частности, из десятки ушли вариации паролей на базе сочетания букв qwerty, а на их место пришли «asdasd» и «asdfghjkl». Также оказались распространены «я», «любовь» и «привет».

Ранее руководитель отдела анализа защищенности компании «Ростелеком» Александр Колесов назвал способы придумать надежный пароль. «Самый простой способ — использовать генератор паролей. Он выдает случайный набор букв, цифр и символов», — посоветовал эксперт.