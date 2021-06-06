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На открытом Путиным памятнике Александру III нашли неправильный орден

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Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

На памятнике императору Александру III, открытому накануне президентом России Владимиром Путиным в Гатчине, Ленинградская область, нашли неправильный орден. Об этом в воскресенье, 6 июня, сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

Пользователи соцсетей обратили внимание на императорский орден Святого Апостола Андрея Первозванного на груди Александра III — оригинальная награда представляла собой звезду с восемью лучами, на памятнике же была изображена шестилучевая звезда.

Автор памятника, скульптор Владимир Бродарский объявил, что эта техническая ошибка была оперативно исправлена. «Виноваты, перенервничали, а ведь на макете было все верно», — объяснился он.

Монумент Александру III установлен во дворе Большого Гатчинского дворца. Путин на открытии памятника назвал эпоху правления российского императора гармоничным сочетанием государственных, технологических и промышленных изменений с верностью культуре и традициям.

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