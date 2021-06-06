Медики объяснили разницу смертности от COVID-19 среди мужчин и женщин

Мужчины и женщины в равной степени подвержены заражению коронавирусом. Однако показатель смертности от инфекции среди мужчин превышает тот же показатель среди женщин. Причины такого явления объяснили французские медики, пишет Le Monde.

«Мужчины больше подвержены риску госпитализации из-за COVID-19, и на их долю приходится 58 процентов смертей в больницах. Их также большинство в отделениях интенсивной терапии», — сказал руководитель отдела респираторных инфекций Службы общественного здравоохранения Франции Даниэль Леви-Брюль, добавив, что они составляют порядка двух третей пациентов интенсивной терапии.

Отмечается, что мужчины более подвержены возникновению сопутствующих заболеваний. Кроме того, среди них выше процент хронических больных — речь идет о таких диагнозах как сахарный диабет, болезни сердечно-сосудистой или дыхательной системы.

Специалисты из из Страсбургской университетской больницы и Института Пастера проанализировали данные 308 сотрудников медучреждения, перенесших COVID-19 в легкой форме. Выяснилось, что через полгода после инфекции женщины демонстрируют более надежную иммунную защиту.

По словам директора Института вирусологии в Страсбурге Самиры Фафи-Кремера, обратная сторона такой реакции проявляется в том, что женщины более подвержены аутоиммунным заболеваниям. Защиту у женщин также объяснили наличием двух Х-хромосом, в которых сосредоточены гены иммунитета, а также половых гормонов, способных повысить сопротивляемость вирусам.

В конце прошлого года ученые Кейптануского университета в ЮАР выяснили, что мужчины, зараженные коронавирусом, в три раза чаще нуждаются в интенсивной терапии, чем женщины, и имеют повышенный риск смерти. Одним из факторов риска исследователи называют половые различия врожденной и адаптивной иммунной системы. Женщины вырабатывают больше белков интерферона I типа, которые ограничивают аномальный иммунный ответ, известный как цитокиновый шторм и играющий ключевую роль в тяжелых осложнениях.