Профессор провел занятие с ребенком студентки на руках и прославился в сети

Лабали Туре (Labaly Touré), профессор сенегальского университета города Каолак, провел занятие с младенцем на руках. Преподаватель выложил фотографии с лекции в своем аккаунте в Twitter, на пост обратило внимание издание The Observers.

В среду, 2 июня, одна из студенток университета была вынуждена прийти на занятие с младенцем, и профессор решил ее поддержать. «Как только я увидел студентку с ребенком, сразу же решил ей помочь и забрал малыша на время занятия, ведь она не могла сосредоточиться на учебе с младенцем на руках. Очевидно, что у нее не было возможности с кем-то оставить ребенка», — прокомментировал Туре.

Уже через два дня после публикации пост собрал 100 тысяч лайков и прославился в сети. По словам Туре, он опубликовал фотографии с целью привлечь внимание к проблеме совмещения материнства и учебы. По мнению профессора, преподаватели и университет должны поддерживать молодых родителей, которым приходится справляться с двойной нагрузкой.

Туре также обратил внимание на то, что затруднительное положение молодых матерей подчеркивает существующую в Сенегале проблему: детские сады и няни стоят дорого, поэтому не каждый родитель может позволить себе эти сервисы. В особенности студенты, чьи финансовые возможности зачастую сильно ограничены.

Ранее сообщалось, что американский профессор провел лекцию с ребенком студента на руках. Мужчина хотел дать возможность ученику спокойно конспектировать материал.