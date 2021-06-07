Белорусская оппозиция захотела признать еще одну структуру МВД террористической

Белорусский оппозиционер и бывший дипломат Валерий Цепкало захотел признать Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД республики террористической организацией за репрессии в отношении протестующих. Соответствующий законопроект был опубликован на сайте его штаба.

Как следует из текста инициативы, она может быть рассмотрена парламентом в случае смены власти в стране ради «преодоления последствий существования режима [президента Александра] Лукашенко» и «наступления справедливой ответственности» для силовиков, уличенных в нарушении закона и государственном терроре.

В случае вступления документа в силу, командование структуры и часть личного состава будут лишены воинских званий и наград, потеряют возможность досрочно выйти на пенсию, работать на госслужбе и будут привлечены к уголовной ответственности сразу по нескольким статьям уголовного кодекса.

По словам Цепкало, сейчас проект находится на стадии общественного обсуждения, и любой желающий белорус может оставить по нему свои предложения или правки. Ранее оппозиция предлагала включить в список организаций, осуществляющих государственный террор, ОМОН и другие спецподразделения МВД Белоруссии.

В Белоруссии больше полугода продолжались массовые протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года. Поводом для них стали предполагаемые нарушения при проведении голосования. Акции жестко подавлялись милицией и ОМОН. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека были убиты в столкновениях с силовиками, десятки — приговорены к тюремному заключению. Эпизодические локальные протесты происходят в стране до сих пор.