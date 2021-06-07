Пенсионерка посмотрела новости и от страха спряталась в 20-метровом колодце

В украинском селе Вознесенское Черкасской области пенсионерка посмотрела новости по телевизору и от страха спряталась в 20-метровом недействующем колодце. Об этом пишет портал «Золотоноша.City».

Женщине показалось из новостного сюжета, что произошло «военное нападение захватчиков». В свое убежище она взяла сумку с необходимыми вещами, подушку и пачку печенья.

Селянка провела в колодце больше суток, самостоятельно выбраться она не смогла. Извлекали ее оттуда соседи и спасатели, которые потом передали пострадавшую прибывшим заранее врачам скорой помощи. Медики констатировали, что пенсионерка получила перелом левого бедра и правой голени, с этими травмами она была госпитализирована.

Ранее спасатели в американском городе Сильвертон, штат Орегон, спасли провалившуюся в 16-метровый колодец пенсионерку. Она была в сознании, но получила травмы и переохлаждение. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.