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Сенатор прокомментировал обвинения в спаивании британских солдат «рукой Москвы»

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Сергей Цеков
Сергей Цеков
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Обвинения в адрес России в причастности к инциденту с высадкой из поезда пьяных британских солдат в Эстонии говорят о слабой внешней политике Лондона и могут вызывать только смех. Об этом заявил сенатор Сергей Цеков, сообщает в понедельник, 7 июня, «Общественная служба новостей».

«Они во всем видят "руку Москвы". […] Они не стали разбираться, почему злоупотребили алкоголем военнослужащие НАТО. Вместо этого, они взяли и обвинили Россию. В чем? Им в рот заливали алкоголь? Но это же чушь», — прокомментировал российский парламентарий, отметив, что над подобными заявлениями можно лишь посмеяться.

По словам сенатора, это говорит о Великобритании как о государстве со слабыми СМИ и слабой внешней политикой. «В конце концов это приведет к упадку Великобритании, если они не станут объективно оценивать все, что происходит в мире», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Россию заподозрили в попытке дискредитировать действия НАТО после того, как шестерых британских солдат сняли с поезда в 30 километрах от эстонско-российской границы. Их высадили в связи с жалобами пассажиров, заявивших, что военнослужащие пребывали в нетрезвом состоянии и кричали, пугая попутчиков. Представители местных правоохранительных органов задержали британцев и передали их военной полиции Североатлантического альянса.

О том, что в этой истории могут быть замешаны «агенты российской разведки», которые воспользовались состоянием солдат, заявил изданию Daily Mirror эксперт по России из военно-аналитического агентства Jane’s Брюс Джонс (Bruce Jones).

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