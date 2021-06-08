Бывший игрок сборной Бельгии назвал способ для России победить команду на Евро

Бывший футболист сборной Бельгии Жан-Мари Пфафф назвал способ, который поможет россиянам победить команду на чемпионате Европы. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По его словам, подопечным Станислава Черчесова будет очень трудно, но нужно действовать от обороны, лишать соперника пространства и ждать шанса в атаке. Специалист также добавил, что если россияне сыграют с Бельгией в открытый футбол, то проиграют со счетом 0:5.

Ранее во вторник, 7 июня, в украинских СМИ появилась информация о возможном бойкоте сборной России чемпионата Европы. Это связано с решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешить сборной Украины выступать на турнире в форме с изображением карты страны, на которую нанесен Крым.

Чемпионат Европы начнется 11 июня. Россияне начнут групповой этап встречей с Бельгией 12 июня. Команде также предстоят встречи с Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).