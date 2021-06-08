Власти объяснили введение режима повышенной готовности под Петербургом

Ситуация в поселке Кузьмоловский Ленинградской области, где был введен режим повышенной готовности, не опасна для жителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Власти объяснили, что введение режима повышенной готовности под Петербургом является техническим решением.

«В ходе приватизации имущества, ранее принадлежащего ФГУП "РНЦ "Прикладная химия", склад с материалами производства с радиоактивным следом не был включен в перечень объектов приватизации», — говорится в сообщении.

На территории не был превышен радиационный фон. Режим повышенной готовности был введен для того, чтобы поставить перед Росимуществом вопрос об определении специального пользователя объекта.

8 июня в поселке Кузьмоловский Ленинградской области ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщил вице-губернатор по безопасности Михаил Ильин. По его словам, такое решение было принято в связи с передачей «от одного ведомства другому объекта, который имеет потенциальную радиационную опасность».