Французы пожаловались на нехватку древесины

Французские архитекторы пожаловались на нехватку древесины и рост стоимости материалов. Положение на рынке связано с экологическим законом, согласно которому общественные здания должны на 50 процентов состоять из дерева, сообщает Dezeen.

Архитекторы отметили, что дефицит древесины коснулся как самых маленьких проектов, так и масштабных. От нехватки материала особенно пострадали будущие объекты, которые должны построить к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже. На данный момент лесозаготовительные компании не могут выяснить даты поставки материалов, стоимость которых с начала 2021 года выросла на 50 процентов.

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Франция приняла новый закон в 2020 году. Он предполагает, что общественные постройки должны наполовину состоять из древесины или других натуральных материалов. Таким образом власти намерены реализовать цель сделать страну углеродно-нейтральной к 2050 году.

Специалисты индустрии заявили, что, несмотря на нехватку древесины, Франция продает свои пиломатериалы Китаю и США. По словам парижского архитектора Лины Готмех (Lina Ghotmeh), положение свидетельствует об «абсурдности нашей мировой экономики». Среди проблем эксперты также называют отсутствие во Франции производств по переработке дерева.

Для выхода из ситуации архитекторы пытаются адаптировать проекты, вкладывают больше средств и используют другие доступные материалы, включая низкоуглеродистый бетон. В итоге Готмех назвала положение «катастрофой для Франции» и призвала развивать местную промышленность, «чтобы приблизиться к нашим целям по сокращению углеродного следа».

В мае 2021 года в России и на внешних рынках зафиксировали дефицит пиломатериалов для строительства деревянных домов. Ситуация привела к росту цен. Тогда Минпромторг начал прорабатывать вопрос о включении древесины в список существенно важных для внутреннего рынка товаров и не исключило возможность введения вывозных таможенных пошлин на пиломатериалы с влажностью более 22 процентов.