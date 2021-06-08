Захарова оценила слова Зеленского о форме сборной Украины с Крымом

Представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова оценила слова президента Украины Владимира Зеленского о форме сборной страны по футболу с изображением полуострова Крым. Она написала об этом в своем Telegram-канале.

«А мы все слова подбирали. Правильно. Особенную и шокирующую форму пошили для украинских футболистов», — отметила Захарова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал форму сборной страны по футболу с изображением Крыма особенной и шокирующей.

Форма с изображением Крыма была представлена к чемпионату Европы 6 июня. Через день команда встречалась в Харькове с Кипром в товарищеском матче и одержала победу со счетом 4:0.