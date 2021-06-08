Зеленский прокомментировал форму сборной Украины с изображением Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский в Instagram прокомментировал форму сборной страны по футболу с изображением полуострова Крым.

Зеленский назвал экипировку команды особенной и шокирующей. По мнению политика, на форме игроков изображены несколько важных символов для украинцев со всей страны.

Форма с изображением Крыма была представлена к чемпионату Европы 6 июня. Через день команда встречалась в Харькове с Кипром в товарищеском матче и одержала победу со счетом 4:0.

На чемпионате Европы сборная Украины сыграет в группе С. Ее соперниками станут Нидерланды, Северная Македония и Австрия.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев отказался признать его результаты. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.